Na fronteira entre a vida e a morte com "La caja – A caixa"

Estreia na próxima quinta-feira nas salas o surpreendente novo filme de Lorenzo Vigas.

No quadro dos cinemas do mundo, um dos territórios de onde chegam mais e melhores propostas temáticas, estéticas e narrativas, é sem dúvida a América Latina.

Tirando da equação o Brasil, o México é a cinematografia de maior historial, mas nas duas últimas décadas começaram a surgir obras de grande fôlego da Argentina e do Chile, a que se seguiram Guatemala, Costa Rica, Colômbia.

Caso curioso é o de Lorenzo Vigas, de que nos chega "La caja - A caixa". Nascido na Venezuela, foi autor do primeiro filme do país a ser selecionado para Veneza, onde viria a conquistar o Leão de Ouro. O filme chamava-se "À distância".

Vigas estudou cinema em Nova Iorque, fez uma primeira curta no México, selecionada para Cannes, e volta a filmar nesse país de acolhimento o soberbo "La caja - A caixa". De novo em Veneza, onde obteve um prémio paralelo, o filme foi também um dos grandes vencedores do Lisbon & Sintra Film Festival. Agora, aí está para o público em geral e é mais um dos motivos que nos deveria levar a vencer a inércia e trocar a casa pela sala de cinema.

"La caja - A caixa" é mesmo um daqueles espetáculos que só pode ser fruído na sala escura. Desde logo pela aposta no formato panorâmico, utilizado não tanto por uma qualquer ideia de bilhete-postal mas, paradoxalmente, para nos oferecer a sensação de perda da personagem central, sem saber para onde se dirigir em tamanhos espaços.

Trata-se de um adolescente que se desloca a uma zona desértica, para recolher os restos mortais do pai (com quem não tinha grande relacionamento), encontrados numa vala comum. Ao regressar a casa, para junto da avó, pensa no entanto ver o seu pai. Passa então a trabalhar com esse homem, vendo-se introduzido num esquema ilícito de trabalho na zona fronteiriça do México com os Estados Unidos.

Através deste olhar jovem, perdido no sórdido mundo dos adultos, onde economia paralela e violência brutal andam de mãos dadas, "La caja - A caixa" é um filme por vezes doloroso, outras poético, mas sempre sensível e necessário.



