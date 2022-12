Na morte da rainha de quem não tinha futuro

Centenas de pessoas acumularam-se na tarde desta sexta-feira, em Conduit Street, em Londres, para prestar homenagem a Vivienne Westwood, ativista, designer de moda e a rainha de quem não tinha futuro.

A operação de resgate de um porvir de uma geração durou quase cinco décadas, até ao derradeiro dia de quinta-feira, em que faleceu aos 81 anos, rodeada da família. Mas lutou sempre até ao fim.

A sua imagem com 79 anos, vestida de amarelo canário, enfiada numa gaiola, repleta de vida, a gritar a plenos pulmões, em frente ao tribunal de Old Bailey, pela libertação de Julian Assange é uma cristalização do seu percurso. Já William Shakespeare tinha escrito: "No dia em que nos deixámos de opor ao que é mau para nós, então perdemos toda a vontade de viver". Essa não lhe faltava.

PUB

Numa primeira vida foi casada, professora de inglês, uma união que durou três anos e da qual nasceu o primeiro filho, Ben. Uma estável situação até à colisão com Malcolm McLaren, empresário dos míticos punk Sex Pistols. Juntos começaram por vender roupa em segunda mão - uma preocupação até ao final, "Compre menos, escolha bem. Faça-o durar." - na loja de culto Let it Rock.

Ciente da poluição causada pela moda, na loja costumizavam roupas já existentes com slogans chocantes e antissistema, veiculados pelo movimento punk que advogava não existir futuro. "A única razão pela qual eu estou na moda é para destruir a conformidade", atirava. A relação entre os dois durou cinco anos, desta nasceu o filho Joseph Corré, um sobrenome de homenagem à avó paterna, judia sefardita portuguesa.

Profissionalmente permaneceram juntos por uma década, apresentando "Pirates", a primeira coleção comercial repleta de erotismo a encrespar a direita britânica que haveria de condecorá-la, mais tarde, Oficial da Ordem do Império Britânico.

A partir daqui fez um caminho solitário, onde criou entre outras o "mini-crini", a mítica crinolina que cobria apenas as coxas. E não se cansava de reclamar "O melhor acessório de moda é um livro". Nas décadas seguintes, pinturas de Jean-Honoré Fragonard e Thomas Gainsborough foram a marca de água das coleções que apresentou. Tornou-se tão popular que chegou a vestir Margaret Thatcher ou ser a figura de culto da eterna Carrie Bradshaw, em "O sexo e a cidade".

Criou um império, mas dizia: "apenas estou na moda como uma desculpa para falar de política". Apesar de ter sido a autora da camisola "God save the Queen" com os olhos e a boca tapados, a Rainha Isabel II condecorou-a. Mas nunca perdeu a veia punk: até quando foi condecorada num perfeito e conforme "tailleur" cinzento, conseguiu mostrar que não usava cuecas, (não, não foram as "rock stars" que inventaram a moda). Por ironia do destino despediram-se as duas deste Mundo no mesmo ano.

"O Mundo precisa de pessoas como a Vivienne para criar mudança para um mundo melhor", escreveu a família. Deus salve a rainha de quem não tinha futuro.