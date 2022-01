Na Netflix prova-se o sangue da Hammer

João Antunes Hoje às 11:41 Facebook

Plataforma de streaming tem no seu catálogo vários títulos da produtora britânica de filmes de horror.

Fundada em Londres em 1934 e revitalizada após o final da Segunda Guerra Mundial, a Hammer Films dedicou-se inicialmente à produção de filmes de baixo orçamento de vários géneros, como a comédia, o policial ou o filme de mistério. A meio da década de 1950 especializar-se-ia no terror, produzindo vários filmes de personagens clássicas, como Drácula ou o monstro de Frankenstein.

Nesse período áureo, que se estenderia até meados dos anos 1970, a Hammer funcionou como um verdadeiro estúdio, com uma série de realizadores, tendo à frente o génio e o talento de Terence Fisher, atores como os míticos Christopher Lee e Peter Cushing, mas também diretores de fotografia, decoradores e compositores a criar um estilo próprio que permite identificar desde logo uma produção Hammer: cores vivas, ambientes góticos, um erotismo mais do que latente, uma certa teatralidade, no bom sentido, que nos recorda estarmos na presença de cinema. Bom cinema.

É esse cinema que a Netflix nos tem vindo a divulgar, com a disponibilização de vários títulos da companhia, no meio da sua enorme oferta de filmes de terror. Seria uma pena, sobretudo para os fãs do género, que no meio de tantos filmes americanos, espanhóis ou asiáticos, nem sempre de grande qualidade, não se descobrissem estas verdadeiras pérolas do género.

Tomemos como exemplo "Dr. Jekyll and Sister Hyde" (1971), variação do clássico de Robert Louis Stevenson, com direção de outro nome grande da companhia e do género fantástico, Roy Ward Baker. Na Inglaterra vitoriana, um jovem cientista tenta descobrir o soro da eterna juventude, acabando por se transformar numa sedutora assassina. Ralph Bates e Martine Beswick interpretam na perfeição esta personagem dual, que se move pelo meio da noite, do nevoeiro e de um esplendoroso banho de sangue.

Estão ainda disponíveis na Netflix "Captain Kronos: Vampire hunter", "Blood from the mummy"s tomb", "To the Devil a daughter", "Lust for a vampire" e "The horror of Frankenstein". Deliciem-se.



