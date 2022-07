Nabil Ayouch: "Acredito que a arte e a cultura podem conviver com a religião"

João Antunes Hoje às 20:40 Facebook

Nabil Ayouch, cineasta e produtor franco-marroquino, falou ao JN sobre "Alto e Bom Som - A Batida de Casablanca", o seu novo filme que já está nos cinemas em Portugal.

Nabil Ayouch é um dos nomes maiores do cinema marroquino contemporâneo, mas já teve de se debater com a proibição de um dos seus filmes, "Muito Amadas", que se centrava num grupo de prostitutas.

O seu sentido crítico de uma sociedade em que a modernidade luta contra a tradição e a religião continua com "Alto e Bom Som - A Batida de Casablanca", onde filma um grupo de jovens de um centro cultural de um bairro pobre que discute essas temáticas e se exprime depois através da dança e do hip-hop.

O filme estreou no Festival de Cannes do ano passado e chega agora até nós.

Foi difícil financiar um filme que fala abertamente de questões tão delicadas no seu país?

Não houve qualquer problema. Recebemos o subsídio do Centro de Cinema de Marrocos. Acredito que depende da forma como falamos das coisas. Por exemplo, os jovens falam de religião na sala de aula, nós falamos de religião no filme. Mas sempre com respeito. É uma forma de debate. É isso que faz a diferença.

Os problemas que teve com o "Muito Amadas" não se repercutiram neste novo filme?

A situação mudou um pouco. A violência com que o filme foi banido talvez tenha feito as autoridades pensarem de forma diferente. E é preciso não esquecer que os problemas que tive com esse filme estavam ligados à sexualidade. Neste filme não é esse o caso. São jovens a falarem deles próprios, mesmo que seja sobre tópicos importantes como política, sociedade ou religião. E fazem-no com imensa energia e de forma positiva.

No filme vemos pessoas que, por motivos religiosos, se manifestam contra o concerto que os jovens vão organizar...

Há pessoas que ainda opõem arte e cultura com as suas tradições e a sua religião. Dizem que as duas não podem andar juntas. E querem parar aquela energia. Mas nós pensamos o contrário. Acredito que quando a religião é bem transmitida, e a arte e a cultura também são bem transmitidas, podem conviver. Mas há de haver sempre alguém que pense o contrário. É aí que são necessárias aprendizagem e capacidade de emancipação.

Até que ponto o improviso foi importante neste filme?

A ideia central do filme era trabalhar na fronteira entre realidade e ficção. De um lado é totalmente ficção, porque desde o início que havia um guião. Mas esse guião evoluiu bastante, foi este o método de trabalho que escolhi. Escrita, filmagem, montagem, e de novo escrita, filmagem, montagem, durante três anos. Até ter encontrado a forma definitiva do filme.

Onde é que se nota mais essa forma livre de organizar o filme?

Ouvi-os bastante, ouvi o que tinham para dizer. Ouve partes do filme em que lhes dei imensa liberdade. Mas houve outras em que estava tudo escrito e tiveram mesmo de representar. Mas sem dar a entender que estavam a representar. Como deve imaginar as cenas de dança exigiram muito trabalho de preparação com o nosso coreógrafo, que trabalhou connosco vários meses.

Como é que o projeto teve início?

Começou com uma reunião com estes jovens. Durou umas cinco ou seis horas. Abriram-me os seus corações, disseram-me de onde é que vinham, alguns deles levaram-me depois às casas deles e apresentaram-me às famílias. Percebi perfeitamente de onde é que vinham as palavras que eles estavam a cantar, estavam muito perto da realidade que eles viviam.