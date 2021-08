Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Música planante e noturna, artes estivais na cidade, mais o fim da era dos Jonathans e arte que não nasceu para seduzir (não dessa maneira, pelo menos).

O baterista americano Andrew Cyrille, 81 anos, lança hoje "The news" através da editora ECM. Um álbum que o junta ao guitarrista Bill Frisell, ao contrabaixista Ben Street e ao teclista David Virelles. "Leaving east of Java" é um suave e ponderado crescendo alimentado por sucessivos cachos de diálogos entre Frisell e Virelles. Uma viagem emocionante.

A Destemporada, o programa de verão do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, chega (quase) ao fim este fim de semana. E parte com um quarteto de acontecimentos de teatro, dança, música e cinema. Hoje, bem depois do ioga ao ar livre no Jardim da Pedra, apresenta-se a "Castro" de António Ferreira, os amores de Pedro e Inês transfigurados pela encenação de Nuno Cardoso. É a partir das 19 horas no Grande Auditório. À mesma hora, no Pequeno Auditório, estreia-se "Diálogos", dança para três corpos concebida pelo bailarino, performer e coreógrafo Henrique Furtado Vieira. Pelas 21.30 horas, a bordo do Cinema na Praça, é projetado "The last waltz", a despedida de The Band filmada por Martin Scorsese em 1976. No sábado repete-se "Castro" e "Diálogos" e junta-se uma sessão de tai chi chuan pelas 10 da manhã e comida do norte do Irão no Cafeh Tehran a partir das 11 horas. The Legendary Tigerman protagoniza o concerto de encerramento às 21 horas na Praça CCB. O espetáculo "Bate fado", de Jonas&Lander, inicialmente previsto para este encerramento da Destemporada, foi adiado para 2 e 3 de setembro.

Há 20 anos, argumenta a escritora Emily Gould em artigo na "Vanity Fair", o panorama literário (o americano, em todo o caso) era dominado pelos Jonathans: Franzen, Lethem, Safran Foer. Que é outra forma de dizer: era dominado por um padrão masculino e branco. Agora, felizmente, pode já não ser assim.

Acaba de sair de cena, da Guts Gallery, em Londres, a exposição "A demon in a sundress", da artista britânica Elsa Rouy. A sua obra não representa a sexualidade humana em sintonia com a maior parte dos conceitos de desejo. O que se encontra é um amontoado pegajoso de corpos, sangue menstrual, sémen, leite materno, saliva, suor. A revista "The Face" traça o percurso da autora.

Para sair da semana a dançar, fique-se com a colaboração do americano :3LON com o experiente produtor britânico Scratchclart. Da soma sai "Flex", que abraça os ritmos africanos e soluçados do gqom, com uma aura pop noturna.