Nanni Moretti: "Não imagino a minha vida sem a sala de cinema"

Estreia na quinta-feira "Três andares", o último filme do realizador italiano. Fala de culpa, justiça, e da dificuldade de ser pai.

Vinte anos depois de "O quarto do filho", Nanni Moretti volta a trocar o seu habitual humor pelo drama humano no pungente "Três andares", onde cruza várias histórias do mesmo prédio de um bairro de Roma. O italiano adapta pela primeira vez um romance, no caso do israelita Eshkol Nevo, mas mantém-se fiel ao seu cinema, que o tornou um dos autores mais respeitados das últimas décadas. Ainda em Cannes, onde o filme se estreou, Moretti falou ao JN.

Pode dizer algo sobre o bairro onde rodou o filme, há alguma razão precisa para ter sido ali e não em nenhum outro local?