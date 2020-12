Não deixará de haver música no Natal da pandemia

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:06 Facebook

Talvez venha a ser o Natal mais complexo das nossas vidas, mas a música não deixará de se ouvir. As principais orquestras portuguesas subirão aos palcos do país com repertórios de música erudita e temas natalícios, nalguns casos diante de público, noutros em transmissão online. Há espetáculos gratuitos e a pagar, e ainda os que revertem a receita para apoios sociais.

porto em tom clássico

A Casa da Música, no Porto, assinala a quadra já amanhã, com um concerto de peças infantis interpretadas pela Orquestra Sinfónica do Porto: "Suite de Pulcinella", de Stravinsky; e "Ma mére l"oye", de Ravel, que percorre o mundo fantástico dos contos de Charles Perrault. Haverá ainda o recital do pianista Pierre-Laurent Aimard, que se debruçará sobre "Vingt regards sur l"enfant-Jésus", de Messiaen, dia 22. E "O Natal de Charpentier", do compositor Marc-Antoine Charpentier, que será acompanhado pela Orquestra Barroca e pelo Coro Casa da Música, dia 23.