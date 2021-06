João Antunes Hoje às 10:58 Facebook

Já está nas salas "O Homem Que Vendeu a Sua Pele", de Kaouther Ben Hania

Um dos nomeados ao Óscar de Melhor Filme Internacional e vencedor de vários prémios em Veneza, "O Homem Que Vendeu a Sua Pele" conta a história de um jovem sírio que deixou o seu país e viajou para o Líbano, para escapar à guerra. Para poder ir para a Europa e viver com o amor da sua vida, aceita tatuar as suas costas por um dos mais conceituados artistas do momento, transformando o seu próprio corpo numa obra de arte. A realizadora tunisina, também autora do argumento original, falou ao JN sobre o filme.

É verdade que o filme se baseia numa história verídica?

Não é bem um facto verídico. Baseia-se numa obra de arte de um artista belga, que tatuou as costas de um homem, que tem sido exposto até hoje em vários museus.

Como é que se lembrou de cruzar com esse facto temas como a emigração, os refugiados, a integração?

É verdade que toco essas temáticas, mas não deixa de ser uma fábula, a história de uma personagem bem específica. Não é este o destino de todos os emigrantes. Não queria que o filme fosse naturalista, como vejo normalmente nos filmes sobre refugiados. Queria sair daí, é por isso que há um lado de sonho em todo o filme.

Como é que descobriu o ator principal?

Eu queria um ator sírio. Fizemos um casting clássico e a certa altura recebi um vídeo do Yahya, que achei formidável. Disse-me que não era ator, fazia uma coisa diferente na vida, mas como adora representar já tinha feito algumas curtas-metragens. Mas percebi logo que era um ator nato, que tinha qualquer coisa, que podia representar uma grande paleta de emoções. Aliás, em Veneza teve o prémio de melhor ator.

O seu filme é muito crítico do mundo da arte. É também uma forma de criticar o mundo do cinema?

Sim, também. Mas, mais do que uma crítica, o que faço é uma constatação. A arte esteve sempre ligada ao poder. No Renascimento era a Igreja, os Médicis, hoje em dia é o mercado, o que conta é o valor de um artista no mercado da arte. Continuamos no mesmo esquema e é quase impossível dissociar a arte do poder.

Há um lado de Fausto, nesta história.

Exatamente. É um Fausto de hoje. No Fausto ele vende a alma, mas a alma não tem qualquer sentido no capitalismo, é algo que não é palpável, por isso não se pode vender. Pelo contrário, a pele é algo de material, o que permite revisitar o mito de Fausto com os códigos de hoje.

Há um enorme contraste entre o que são as regras do mercado e a ética humana...

O gesto artístico da minha personagem tem algum sentido. Ele fá-lo por provocação face ao mercado de arte contemporânea. Obriga o mercado a lidar com a situação. A galeria tem problemas, o diretor do museu tem problemas, os colecionadores não sabem bem o que fazer, os seguradores e os leiloeiros também não.

A sua estética foi influenciada por algum movimento artístico?

Interesso-me pelas formas de representação do corpo humano na história da arte, nomeadamente a representação do corpo masculino nos artistas da Renascença. Mas os ambientes em que o filme se desenrola não são naturais. Um museu ou uma galeria de arte implicam já uma encenação. Como filmar então essa encenação? Como se faz a encenação de uma encenação?

Nasceu na Tunísia mas vive há muito em França. O seu cinema é sobre fronteiras?

Eu falo das coisas que me interessam. Somos todos seres de viagens e de fronteiras. Como tunisina, interessa-me muito a cultura árabo-muçulmana, que é de uma incrível riqueza, ainda não totalmente explorada pelo cinema. Em cada um dos meus filmes tento abordar temas que me interessam, com a sua bagagem estética, temática, política.

Há neste momento uma certa explosão do cinema nos países árabes, nomeadamente feitos por mulheres, o que é muito interessante.

Há qualquer coisa que se passa, sim, que não sei explicar. Pode estar ligado ao contexto histórico, à tensão e aos conflitos que a região vive. É algo que enriquece o imaginário.