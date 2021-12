Não há pandemia que faça abalar os novos espaços culturais do Porto

Sérgio Almeida Hoje às 13:21 Facebook

Ousaram abrir portas quando a palavra de ordem era fechar e, apesar das restrições atuais, garantem não haver arrependimento pelo "timing" escolhido para o arranque.

Nascidos já no atual contexto pandémico, três dos mais recentes espaços culturais do Porto - o hotel e sala de espetáculos M.Ou.Co e os projetos autárquicos Campus Paulo Cunha e Silva e Fonoteca Municipal do Porto - procuram impor-se através do dinamismo. E, por muito distante que possa estar, é no cenário pós-covid-19 que afirmam já trabalhar, desenvolvendo projetos ainda sem data marcada.

Do trio de noviços, só o M.Ou.Co pertence à esfera privada. O risco da operação é amortizado pela crença de que "este é um projeto inovador, que equilibra a oferta turística com a componente musical", realça a diretora cultural, Sofia Miró.