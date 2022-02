Vado Más Ki Ás desenha um mundo de mulheres

Quinto disco do rapper, compositor e produtor tem uma unidade sónica blindada.

Osvaldo Landim, aliás Vado Más Ki Ás, é um dos nomes centrais (em popularidade e fulgor criativo) do hip-hop nacional na última década, chegando ao quinto registo com "Rosas e espinhos". Um EP de sete temas distribuídos por três atos bem definidos, sobretudo tematicamente, mas também em termos de sonoridade. Mais em crioulo do que em português, o alinhamento segue da sua relação com o mundo para a miríade de relações com mulheres e daqui para uma celebração, finalmente dançável, de chegada a bom porto.

"Amor próprio" é introspetiva, lenta, vinda dos confins da madrugada. A clareza com que Vado entrega os versos é invulgar e tem a dose certa de energia. Ouve-se a confiança e o otimismo de quem já terá passado por uma dose apreciável de dias de tempestade. Num ambiente instrumental trap idêntico, "Tudo passa" fotografa o isolamento que veio com a pandemia, "Deitado na maca, merda do vírus que mata/ Estou num hospital a precisar de oxigénio/ Lotação esgotada, pessoas à entrada".

Com rimas intoxicadas pelo autotune (elogio), "Segredos" inaugura o trio de faixas mais focado nas mulheres. Há amor, gratidão, fidelidade, ciúme. "Nu ta perdoa" parece conter desgostos passionais sem solução à vista ("Nu ta perdoa, ma nu cata esqueci", diz a primeira linha do refrão). Mais rosas e espinhos do amor atravessam "Mulata", canção contida, habitada por fantasmas de vozes ternas mas remotas.

E chega-se ao capítulo mais gratificante do disco. Mais claro, mais enérgico. O afro house irrompe em "C"est la vie" e anuncia o fim do túnel. É o tema desta coleção que chega mais alto e mais longe. "Super star" fecha a obra em prego a fundo, olhando para o kuduro.

A lista de coautores e produtores tem quase o mesmo tamanho do alinhamento do EP. Por ordem de entrada em cena: Bentzy, Doctor Delio (a dupla mais interventiva e versátil), Morex Go Crazy, Datboy, yeezyuri. Apesar da pequena multidão, "Rosas e espinhos" tem uma unidade sónica blindada, testemunho da sabedoria e foco de Vado Más Ki Ás.



