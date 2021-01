"Não quero ser a mascote da cultura da Guiné-Bissau"

João Antunes Hoje às 13:09 Facebook

Pelo 18.º ano, a Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã exibe a partir desta quinta-feira o que de melhor se fez no ano nos países de expressão alemã - Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo. O encerramento das salas fez transitar a retrospetiva para a plataforma Filmin, que disponibiliza, a partir desta quinta-feira, os filmes, sem que seja necessária inscrição.

A abrir a maratona de 18 filmes está a adaptação aos nossos dias, na era dos refugiados, do grande clássico da literatura alemã do século XX "Berlin, Alexanderplatz", que Fassbinder transformara em notável série de televisão. Para protagonista foi escolhido Welket Bungué, nascido na Guiné-Bissau há 32 anos. O ator passou por grupos de teatro em Lisboa e em Beja, realizou curtas, viveu no Brasil e divide agora o tempo entre a Alemanha, Lisboa e o seu país natal. O futuro é dele.

Como é que surgiu a oportunidade de protagonizar "Berlin, Alexanderplatz"?