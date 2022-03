Não regresses ao local onde foste feliz

"Jellystone" é uma série de animação que pretende reavivar o legado de Hannah Barbera.

A série "Jellystone!", a ser exibida no Cartoon Network e na HBO Max, foi desenvolvida por C. H. Greenblatt. O produtor cresceu a assistir ao peculiar mundo desenvolvido pela dupla da Hanna-Barbera, durante a década de 1970, e diz ter ganho um profundo respeito pelo legado, vendo uma oportunidade para reviver estas personagens numa única cidade: Jellystone. Mas desta feita moldando as personalidades do elenco ao público moderno. E aqui pode estar parte do problema: o politicamente correto dos anos 70 não é o mesmo desta década. Catatau parecia menos assertivo, Zé Colmeia mais inconsequente, Cindy menos mandona e Top Cat era bastante mais interesseiro. As personagens eram acutilantes e tinham características vincadas, o que ajudava a criar grandes focos de tensão nos episódios. Na nova versão, e apesar das tropelias, são bastante mais aprazíveis.

É uma série ideal para crianças que rondam os oito anos, dado serem apresentados problemas do Mundo e da vida em sociedade que extravasam o que acontece exclusivamente na esfera familiar. Mas, tal como noutras animações feitas para faixas etárias baixas, Greenblatt esqueceu-se dos pais e dos avós, público que naturalmente quis reviver as suas infâncias. O próprio Greenblatt chegou a admiti-lo, em entrevista, dizendo que Jellystone! era "mais uma carta de amor do que um espetáculo de nostalgia".

Outro dos problemas é as histórias criadas pelos guionistas, diferentes a cada episódio, que parecem não encontrar um fio condutor, excetuando a intervenção de Huckleberry Hound, presidente da câmara encarregado de zelar por uma sociedade onde acontecem as maiores bizarrias. Há habitantes que mal controlam o apetite e querem comer os restantes, há populações transformadas em peixes por intoxicações alimentares, vídeos turísticos que destroem localidades e amizades corrompidas por um par de botas. O problema não está na série, está nas saudades de quem a vê e quer recuperar a inocência.

Jellystone

C. H. Greenblatt

Cartoon Network e HBO Max