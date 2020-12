Não vamos ao teatro mas temos preguiças, ursos e crocodilos

Catarina Ferreira Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Foco Famílias Online apresenta espetáculos, oficinas de dança e teatro e outras atividades para ver em casa.

Já começava a ser uma tradição: no segundo fim de semana de dezembro, as famílias eram convidadas a tomar de assalto o Teatro do Campo Alegre, no Porto, que apresentava uma programação que lhes era inteiramente dedicada.

Este ano, as tradições tiveram de ser reinventadas. O site do Teatro Municipal do Porto irá disponibilizar, gratuitamente, uma série de atividades online, para fazer em família, com convidados como preguiças, crocodilos e ursos.

Nesta quarta edição do Foco Famílias, o mote será o tempo e a programação decorrerá, em contínuo, ao longo de sábado 12 e domingo 13.

O público interessado em saber mais sobre a preguiça, um animal em vias de extinção, tem uma linha telefónica para ligar e conversar com um exemplar gigante, de peluche rosa, chamado Haiku, criada por Joana Magalhães.

Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo mostrarão pela primeira vez um estudo sobre "Lágrimas de Crocodilo", a sequência de choro fingido e de birra usada por crianças e adultos.

A segunda estreia desta edição pertence a Patrícia Portela. "Boas memórias" é um projeto iniciado antes da quarentena, procurando jogar com o uso da memória e, lê-se em comunicado de imprensa, "despertar um reconhecimento, uma lembrança, uma paisagem há muito esquecida, roubando-nos um sorriso".

"Os figos são para quem passa", história de um urso que espera que os frutos da figueira amadureçam para ser comidos, contada por Marta Bernardes e com música de José Valente, é outra das propostas para as famílias.

Há ainda uma oficina de movimento para toda a família orientada por Daniela Cruz e Nuno Preto.