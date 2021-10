NASA lança banda desenhada com tecnologia de realidade aumentada

F. Cleto e Pina Hoje às 18:49 Facebook

"First Woman" conta a história da primeira mulher a caminhar na Lua

A NASA acaba de lançar a sua primeira banda desenhada. Intitulada "First Woman: Promise to Humanity", conta a história da primeira mulher a chegar à Lua e pretende servir de inspiração às novas gerações.

A protagonista é Callie Rodríguez, que desde pequena acalenta o sonho de visitar o satélite natural da Terra. A história arranca durante a sua primeira missão, tendo por companhia Dan, um outro astronuata, e RT, um robot com inteligência artificia, que ela ajudou a desenvolver e que acrescenta um toque de humor ao relato. Depois dos primeiros passos na missão Artemis, segue-se um longo flashback que explica como a jovem, negra e latina, chegou até ali.

Ao longo desse percurso, em que também ponderou ser mecânica automóvel e jogadora de futebol, o apoio incondicional do pai, a presença constante da mãe e a sua capacidade de superação levaram-na a concretizar o seu sonho.

A história, escrita por Brad Gann e Steven List e desenhada por Brent Donoho e Kaitlin Reid, tem como objectivo inspirar e envolver a próxima geração de astronautas.

Para além dos tradicionais quadradinhos, ao longo das quatro dezenas de pranchas deste primeiro capítulo de "First Woman: Promise to Humanity", disponível gratuitamente online em https://www.nasa.gov/specials/calliefirst/#book/, é possível encontrar diversos QR Codes e XR Icons que dão acesso a componentes de realidade aumentada que permitem aos leitores explorar ambientes em tamanho real e objectos 3D com a ajuda de seu smartphone.

Desta forma, podem assistir ao cultivo de plantas em ambiente espacial, explorar os fatos dos astronautas da NASA, visitar a nave Orion ou percorrer a superfície lunar ou os túneis que a lava escavou na Lua, para além de dar acesso a jogos e desafios e a participar virtualmente em missões da NASA.

Segundo Derek Wang, director de comunicação da Direcção da Missão de Tecnologia Espacial da agência americana, "esta história em banda desenhada e este ecossistema digital" foram criados "para partilhar o trabalho da NASA de uma maneira diferente e empolgante".