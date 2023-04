Natália Correia, "a irreverente", inspirou novo disco de Renato Júnior

Mariana Soares Hoje às 14:38 Facebook

"Natália Correia representa a irreverência, a liberdade e a cidadania na sua forma mais pura". É assim que Renato Júnior define a inspiração da autora açoriana na sua vida, ao ponto de lhe ter dedicado o seu novo disco, "Natália é quando uma mulher quiser".

O centenário do nascimento da escritora, poetisa e jornalista açoriana, assinalado neste ano de 2023, tem sido pretexto para o lançamento de muitas obras que homenageiam a sua personalidade e o terramoto que causou na vida política e artística de Portugal.

É neste contexto que Renato Júnior lança o álbum "Natália é quando uma mulher quiser", um trabalho que coloca a música em serviço dos poemas escritos pela artista nascida na ilha de São Miguel.

O objetivo deste trabalho, para além de prestar homenagem ao trabalho de Natália, é "levar os seus poemas a algumas pessoas que se calhar, de outra forma, não teriam acesso à sua poesia".

Renato Júnior contou, ao JN, que a ideia de cruzar estas odes com melodias nasceu por acaso.

"A ideia surgiu à mesa de um restaurante com um amigo. Numa conversa, surgiu o nome da Natália Correia. Mal a ideia surgiu, fui para casa e agarrei-me à sua poesia."

O álbum foi lançado a 3 de março. Composto por 10 temas, todos são cantados por diferentes vozes do panorama musical nacional. Ana Bacalhau, Áurea, Katia Guerreiro, Rita Redshoes e Viviane são apenas alguns dos nomes que participaram neste projeto. O artista explica que, à medida que foi compondo as músicas para cada poema, lhe surgia imediatamente a ideia de quem convidar para as interpretar.

"Quando começo a compor há uma fase em que penso em quem poderá cantar as canções e foi isso que aconteceu. À medida que fui avançando na composição das canções, quer pela temática quer pela forma como a canção acontece, pensei que as canções se podiam adequar a uma ou outra cantora", explica.

Em "Natália é quando uma mulher quiser", os poemas são cantados exclusivamente no feminino. O compositor diz que esta escolha foi tomada pelo sentido de ter "a história de Natália contada por outras Natálias".

Com diversos poemas a fazer parte do reportório artístico da escritora, Renato Júnior selecionou aqueles que julgou serem "mais facilmente transformados em canções". O desafio que mais marcou a produção deste álbum foi "tentar não desvirtuar a força que as palavras têm com a música."

Após uma apresentação à porta fechada em Almada, o projeto segue para Valongo e Alcobaça. Renato Júnior diz estar ainda "a definir datas para fazer também concertos em Lisboa e no Porto". Para além destas duas cidades, há também o desejo de apresentar "Natália é quando uma mulher quiser" em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, de onde era natural.

Natália de Oliveira Correia nasceu a 13 de setembro de 1923 nos Açores, mas viveu a maior parte da sua vida em Lisboa. Foi deputada da Assembleia da República e desempenhou um papel político importante a nível da cultura e do património, mas principalmente, na defesa dos direitos das mulheres. Faleceu a 16 de março de 1993, vítima de ataque cardíaco.