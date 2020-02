Natalie Portman e a mensagem de protesto bordada na capa

Hoje às 02:58 Facebook

Natalie Portman surgiu na cerimónia dos Oscars com uma capa negra a cobrir-lhe os ombros e o top preto e dourado da Dior, mas não foi apenas o estilo a chamar a atenção. Bordados na capa, estavam os nomes das realizadoras que não foram nomeadas ao Oscar, causando polémica, por não existirem mulheres nesta categoria.

"Quis dar reconhecimento às mulheres que não foram reconhecidas pelo seu trabalho incrível este ano", explicou a atriz.

Estas são algumas das mulheres que mereceram uma menção na lapela de Portman:

Lorena Scafaria ("Hustlers"), Lulu Wang ("The Farewell"), Greta Gerwig ("Little Women"), Marielle Heller ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Alma Har'el ("Honey Boy") e Céline Sciamma ("Portrait of a Lady on Fire").