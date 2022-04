Natasha Brown: "É um erro pensarmos que um livro vai ajudar a mudar algo"

Autora de "Encontro", um dos mais elogiados romances ingleses de 2021, duvida da capacidade de transformação da literatura. Obra lida com uma jovem mulher negra que trabalha no mercado financeiro.

São menos de 120 páginas, mas nelas cabe a abordagem de temas como a diversidade, a igualdade ou a superação, entrelaçados numa história narrada por uma jovem mulher negra de classe média alta que trabalha no mercado financeiro. Mas, sob essa vida aparentemente segura e tranquila, a protagonista vai acumulando dúvidas sobre o grau de esforço despendido para obter uma aceitação social que, para as restantes pessoas do seu meio, acontece de forma natural.

"Encontro", livro de estreia da Natasha Brown que se converteu num inesperado best-seller, com direitos de publicação já vendidos para mais de 15 países, chegou agora a Portugal, na coleção Contemporânea da Livros do Brasil.