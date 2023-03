Negociantes portugueses desolados em África

Mariana Soares Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A produção cinematográfica portuguesa mais relevante continua a passar pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto. Nesta quarta-feira, é a vez de ser exibido o filme "Posto avançado do progresso", de Hugo Vieira da Silva.

Parte do programa "Seleção Nacional", do Batalha Centro de Cinema, o filme "Posto avançado do progresso" (2016), vai ser exibido nesta quarta-feira, às 19.15 horas.

Com realização e argumento de Hugo Vieira da Silva, a longa-metragem ambienta-se no final do século XIX em Angola, com a presença de casas comerciais portuguesas, denominados de "postos avançados", ao longo do rio Congo, que se dedicavam sobretudo ao tráfico de marfim.

PUB

Num ambiente claustrofóbico brilhantemente montado pelo realizador, chegam dois jovens colonizadores portugueses (Nuno Lopes e Ivo Alexandre) para coordenar um posto comercial, movidos pela intenção de moldar África à semelhança da "civilização ocidental".

Com o passar do tempo, a dupla fica cada vez mais desmoralizada pela incapacidade para enriquecer às custas do comércio de marfim. Os sentimentos de desconfiança mútua e mal-entendidos com os africanos levam-nos a isolar-se no coração da selva tropical, correndo direitos para as profundezas da solidão e da decadência.

Os bilhetes para a sessão custam 5 euros.

Batalha Centro de Cinema

Praça da Batalha, Porto