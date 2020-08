Neil Young processa Donald Trump por uso indevido de canções

Tomás Miranda Hoje às 18:57 Facebook

O compositor canadiano-americano Neil Young avançou esta terça-feira com um processo contra Donald Trump pelo uso não autorizado das suas músicas, num tribunal em Nova Iorque.

Já em 2015 o atual presidente dos Estados Unidos fez uso do tema "Rockin' in the Free World", quando anunciou a entrada na corrida para a presidência dos EUA. Contudo, no dia 20 de Junho, em Tulsa, no Oklahoma, o governante voltou a utilizar temas do artista sem a sua aprovação, tendo desta vez incluído também "Devil's Sidewalk".

Essa foi a gota de água para o famoso guitarrista de 74 anos. Segundo o jornal "The Hollywood Reporter", Young deixou claro na queixa a sua posição. "Em plena consciência, não posso permitir que a minha música seja usada como lema para uma campanha disruptiva e antiamericana, que promove a ignorância e o ódio", justificou Neil Young. Contudo o músico, que está na lista dos melhores 100 guitarristas dos mundo da "Rolling Stone", destaca que não pretende desrespeitar os direitos e opiniões dos cidadãos americanos, que são livres de apoiar qualquer candidato.

No processo, o compositor que pertence ao "Rock and Roll Hall of Fame" assinala como facto a ignorância seletiva da campanha de Donald Trump, quando pediu para não tocarem as suas músicas em eventos políticos. Mesmo assim os temas foram ouvidos no último comício do político, sabendo que é necessário uma licença para os usarem.

Na queixa, o artista pede uma indemnização pela "quebra consciente" dos direitos autorais. Neil Young exige ainda que seja proibida a passagem das suas músicas em eventos públicos "organizados, controlados ou supervisionados" pela campanha de Trump.

Neil Young não é o único artista que se revoltou com o uso não autorizado de temas em campanhas políticas. Segundo a revista "Variety", bandas como Green Day, Linkin Park, Panic! At the Disco e dezenas de outros artistas escreveram uma carta aberta ao Partido Democrático e ao Partido Republicano, a pedir o fim do uso das suas músicas para objetivos políticos sem permissão.