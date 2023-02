"Nelayan: vontade em trânsito": Registos fotográficos da minoria que sustenta uma indústria

Mariana Soares Hoje às 14:46 Facebook

"Nelayan" em indonésio significa "pescador". Estes são os protagonistas da mais recente exposição de Eduardo Martins que mostra a realidade dos pescadores indonésios de Vila do Conde.

"Por acaso" foi a expressão que o fotojornalista utilizou, em entrevista com o JN, para explicar como surgiu a ideia de realizar este projeto que o acompanhou durante um ano e meio.

"Tinha regressado há pouco tempo de Macau e houve um dia em que encontrei um supermercado da Indonésia. Perguntei à senhora quem eram os principais clientes e ela referiu a comunidade de pescadores indonésios a viver em Caxinas. A partir daí decidi ir até Vila do Conde e começar a estabelecer contacto com eles para perceber um bocadinho as dinâmicas, o porquê de terem vindo, as suas histórias de vida, etc. A ideia surgiu da curiosidade de perceber quem era afinal esta comunidade."

A pesca na zona sobrevive devido à contratação de migrantes do sudeste asiático, vindos principalmente da Indonésia. Atualmente são, pelo menos, 500 os pescadores indonésios em Caxinas, que representam mais de 50% da força de trabalho do setor das pescas na região.

Ao JN, Eduardo conta que fotografou estes homens com o objetivo de mostrar a importância que eles representam para a economia local e atualizar a imagem coletiva que existe sobre a atividade.

"Acho que eles começam a ter noção da importância que têm na pesca, mas às vezes é da nossa parte que ela falta. Acho muito importante, nós fotógrafos, começarmos a preocupar-nos mais com os movimentos recentes transformadores das pescas em Portugal."

Portugal não é caso único em empregar migrantes no setor. Por toda a Europa esta prática tem vindo a tornar-se frequente. Ao entrar em contacto com esta comunidade, Eduardo conheceu as diferentes motivaçôes que os trouxeram a Portugal.

"Para muitos a motivação foi dar suporte às famílias; Há outros que querem construir uma casa ou abrir um negócio na Indonésia... Isto não é exclusivo de Vila do Conde, é uma coisa que acontece um pouco por todo o lado. Tem havido um grande recurso à mão-de-obra do sudeste asiático. Os pescadores e os armadores de Caxinas começaram a contratar estas pessoas porque viram colegas da Galiza que o faziam. "

A exposição conta com fotografias dos pescadores no seu ambiente de trabalho, mas também das suas vivências em momentos de lazer. No dia 25 de fevereiro, é inaugurada uma segunda exposição com o mesmo tema.

"Vai ser uma exposição centrada em retratos deles. O retrato é por excelência uma fotografia mais pessoal e a ideia é fazer com que as pessoas os conheçam enquanto cidadãos daquela comunidade. "

"Nelayan: Vontade em Trânsito" convida o espectador a ver com um olhar contemporâneo a atualizada paisagem humana de Caxinas e o novo cenário das pescas em Portugal. A exposição pode ser visitada a partir de sábado às 16 horas, no Mira Forum, no Porto, até 25 de março.