Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Filmes no subúrbio, em aviões e na tela e ecrãs, num passado recente. Não esquecendo os trabalhadores essenciais nem o jacarandá.

É uma história que começa mal e acaba pior, aquela que corre através de "Rubi". A inspiração para a aliança entre o rapper Maze e o teclista e produtor Sérgio Alves, aliás Azar Azar, vem dos subúrbios, áreas de uma riqueza e complexidade insuficientemente exploradas na cultura popular. Há um álbum a caminho, "Sub-urbe", editado pela Monster Jinx, mas para já mergulha-se nesta canção de um niilismo baço (elogio; o título desta Arte do Dia é um verso do tema), servida por uma ótima animação realizada por Marco Freire.

A revista "Art in America" aborda o trabalho da artista visual Aya Brown, com epicentro na série em curso "Essential Workers". Formada por desenhos com lápis de cor em papel de trabalhadores de diversas áreas, com especial enfoque na saúde, o projeto nasceu de uma estadia de Brown num hospital em Nova Iorque, escassas semanas antes da eclosão da pandemia de covid-19. Gente que, para nosso bem, não aceita a derrota.

A pandemia também deixou as revistas de bordo em estado crítico. A "Up", da TAP, interrompeu a publicação em março de 2020 e fechou de vez oito meses depois. Nos Estados Unidos, lê-se em "The Wall Street Journal", algumas publicações também não voltarão a levantar voo.

Em 1990, o superlativo realizador polaco Krzysztof Kieslowski acabara de dar ao Mundo a minissérie "Decálogo", baseada nos Dez Mandamentos. Seguir-se-ia a etapa derradeira (faleceu em 96, aos 54 anos) e mais popular do seu percurso, de "A dupla vida de Veronique" aos filmes da série "Três Cores". Nesse ano 90, a britânica "Sight & Sound" falou longamente com Kieslowski. Neste ano 21, esse trabalho é recuperado online.

Na nova vida musical de Ana Moura, que não parece ser dupla, há espaço para dançar. E são danças em múltiplas latitudes, claras e digitalizadas. Chegou "Jacarandá":