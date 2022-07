Nem só de arte contemporânea se faz a coleção de Joe Berardo

Museu em Estremoz inaugurou há exatamente dois anos e tem o maior acervo privado nacional de azulejos.

O Museu Coleção Berardo estará instalado no Centro Cultural de Belém (CCB) até 1 de janeiro de 2023, mas esta não é a única instituição que tem obras do colecionador. No dia de hoje cumprem-se dois anos da inauguração do Museu Berardo Estremoz, mais um dos núcleos museológicos do empresário. Desde que o processo judicial começou e até à sua detenção efetiva (ver texto vinculado), Joe Berardo não parou de inaugurar museus.

O Museu Berardo Estremoz foi uma iniciativa conjunta da Coleção Berardo e da autarquia local, com um custo de 2,6 milhões de euros, financiada a 75% com fundos europeus.