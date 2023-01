Nena abre as "Portas do sol" em concerto na Casa da Música

JN Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Nena, uma das mais jovens revelações da música portuguesa, estreia-se em nome próprio na Casa da Música já nesta quarta-feira à noite. "Ao fundo da rua", o seu primeiro disco, estará em destaque.

Há menos de dois anos, Nena era ainda uma ilustre desconhecida quando lançou "Portas do sol", singela canção de amor que é simultaneamente um roteiro afetivo pela cidade de Lisboa.

O tema conquistou ampla atenção radiofónica e não tardou a somar milhões de escutas e visualizações nas plataformas musicais.

PUB

A atenção seria confirmada ao longo do ano passado pelo lançamento dos "singles" "Do meu ao teu correio", "Passo a passo" ou "Segui", aperitivos para um muito esperado álbum que foi lançado finalmente em novembro do ano passado.

Intitulado "Ao fundo da rua", o disco tem a particularidade de ser formado por temas escritos e compostos na íntegra por Nena.

O primeiro álbum é o corolário de uma paixão pela música que remonta aos 12 anos, quando recebeu a sua primeira guitarra, e ganhou forma com o incentivo de músicos como João Só.

A jovem artista lisboeta lança-se agora numa digressão nacional que, nesta quarta-feira, às 21.30 horas, passa pela Sala Suggia, na sua estreia absoluta na Casa da Música.