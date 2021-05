Nenhum Governo africano reclamou obras a museus

Catarina Ferreira Hoje às 13:49 Facebook

Primeira fase de levantamento e restituição já devia estar concluída. Processo finalizaria em 2022.

A celeuma começou quando o partido Livre, ainda com Joacine Katar Moreira na sua composição, propôs que o património das ex-colónias presente em território português fosse restituído aos países de origem. Para descolonizar museus e monumentos estatais.

A iniciativa surgiu associada a um relatório do académico senegalês Felwine Sarr e pela historiadora de arte francesa Bénédicte Savoy, "Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle" (Relatório sobre a restituição do património cultural africano. Rumo a uma nova ética relacional) que originou várias devoluções noutros países europeus e que indicava um plano de restituições até 2022. O Livre tentou que a proposta fosse incluída no Orçamento do Estado para 2020 e que se criasse um grupo de trabalho composto por museólogos, curadores e investigadores científicos.