Ólafur Arnalds, aclamado pianista e produtor islandês, regressa três anos depois aos palcos nacionais, com quatro espetáculos: amanhã toca no Porto, quinta-feira em Lisboa, sexta em Torres Vedras e sábado em Braga.

A quietude que espreita pelos temas de Ólafur Arnalds faz duvidar que estejamos diante do mesmo artista cuja primeira experiência foi de baterista numa banda de heavy metal na longínqua Islândia.

De regresso esta semana aos palcos portugueses - espetáculos diários a partir de amanhã e até sábado, respetivamente, no Porto (Casa da Música), Lisboa (CCB), Torres Novas (Teatro Virgínia) e Braga (Theatro Circo) -, o músico solta uma gargalhada quando questionado sobre o seu improvável passado, mas garante que a surpresa não é assim tão grande como poderíamos pensar.

"Para mim, não há géneros proibidos. Apenas existem formas distintas de nos expressarmos musicalmente", diz, no tom invariavelmente calmo com que fala, a partir de Reiquiavique.

A capacidade da música de influenciar outros domínios é um tópico que interessa de forma particular ao também produtor e multi-instrumentista, que decidiu ser músico ainda na infância, quando a avó lhe deu a conhecer Chopin. "Cada vez mais, acredito que nenhuma arte consegue derrubar tantas barreiras como a música.

Num mundo cada vez mais polarizado, onde as pessoas vivem nas suas bolhas virtuais, é extraordinário sentir como pessoas de origens tão diferentes e separadas em quase tudo se reúnem num mesmo espaço para assistir a um concerto", afirma, convencido de que "o sentimento de empatia perante o outro" é mais elevado em quem escuta música regularmente.

Uma música chamada saudade

Para reforçar a tese, Ólafur dá como exemplo a ligação a Portugal, que se aprofundou a partir do momento em que começou a pisar os palcos nacionais e a colaborar com artistas como Rodrigo Leão. A escolha do nome "Saudade" para uma canção foi logo manifestação desse afeto. "Descobri a palavra na última vez que toquei em Braga e achei esse sentimento tão bonito que resolvi dar esse nome a uma música. É também uma homenagem aos poetas portugueses", explica.

A interrupção pandémica fez com que só agora o seu disco "Some kind of peace" (2020), percorra os palcos. Desde o início da digressão, em maio, Arnalds já cumpriu mais de 50 datas em 20 países - o número podia ser mais elevado se fosse menos seletivo na avaliação dos convites e passasse quase todo o ano em digressão, algo que se recusa a fazer.

Apesar das solicitações, o artista insiste em viver na Islândia. Há motivos sentimentais, mas não só: "Logisticamente, talvez fosse mais vantajoso viver numa cidade como Londres. Só que tenho muitas dúvidas de que a minha música soasse igual se vivesse num meio mais agitado. Não quero perder isso".

O que o inspira no país natal, assegura, não são tanto as paisagens naturais, que tanto deslumbram os visitantes de outras paragens, mas a calma que diz encontrar no ambiente familiar. "Preciso desta tranquilidade para criar, fazer música. As ideias até podem surgir noutros locais - embora não seja fácil que isso aconteça em hotéis ou aeroportos -, mas para transformá-las em canções preciso mesmo do meu espaço pessoal", conclui.