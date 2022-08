Neopop: as várias dimensões do tecno embalam Viana do Castelo

Hoje às 07:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival de música eletrónica arrancou, na quarta-feira, com forte contingente de DJ nacionais. Na quinta-feira ouviram-se batidas oriundas de vários continentes. Honey Dijon, Rui Vargas ou Nina raviz levaram o público ao êxtase. A festa na "capital do tecno" continua esta sexta-feira com Solomun, Richie Hawtin ou Anfisa Letyago.

Braços a desenharem formas na atmosfera, óculos escuros a refletirem a lua, fluorescência a vibrar na roupa - e sempre uma batida sintética, contínua, espacial, inclemente. Eis um ​​​​​​​polaroid do Neopop, festival centrado no tecno e seus afluentes que decorre até ao próximo sábado em Viana do Castelo.

Na sua 15.ª edição, o certame que junta uma comunidade de fiéis oriundos de Portugal (35 a 40 por cento), Espanha (30 por cento), Europa (20 por cento) e resto do Mundo (10 por cento - percentagens avançadas por Raul Duro, um dos fundadores do Neopop), arrancou com destaque especial para os DJ nacionais, que ocuparam em exclusivo o Anti Stage, palco mais vocacionado para experiências do "underground": Nuno Carneiro, Pixel82, Diana Oliveira, Freshkitos ou Frank Maurel ativaram os primeiros milhares que adejaram ao recinto instalado entre o Forte de Santiago da Barra e os estaleiros da foz do Rio Lima.

Outros momentos a assinalar na noite de quarta-feira, no Neo Stage, estrado dos nomes garrafais do festival, foram as prestações da sul-coreana Peggy Gou, do trio canadense Coblestone Jazz (um dos poucos concertos convencionais do Neopop), ou do indonésio Dea.

Já na quinta-feira, o início da noite ficou marcado pela sessão de Honey Dijon, uma das estreias mais aguardadas no Neopop. Artista trans que entrelaça a música com o ativismo, aviou um set exemplar na gestão de ritmo e temperatura, alternando escaladas e suspensões num movimento de absoluta sintonia com o público. Passou pela remistura que fez de "Break my soul", de Beyoncé, além de outros temas que produziu para a cantora norte-americana. Envolvida pelos excelentes "visuais" criados pela Dublab, empresa responsável por todo o design dos palcos do Neopop, percebeu em cada momento qual a dose certa requerida pela audiência - e deixou os corpos em prontidão para a longa fila de sessões que se seguiria até à manhã de sexta.

Destaque-se ainda, na noite de quinta-feira, o minimalismo do britânico Leon Vynehall, a mistura de euforia e contemplação da dupla portuguesa Violet e Photonz, a atuação dos Kas:st, franceses que empurram as fronteiras do house e do tecno, a maestria de Rui Vargas, um dos mais conceituados DJ nacionais, ou a sessão, já de madrugada, de Nina Kraviz, a siberiana que já atuou em locais tão icónicos e inusitados como a Torre Eiffel ou a Grande Muralha da China.

A celebração continua esta sexta-feira com as alquimias de Solomun, Anfisa Letyago, Paula Temple, Richie Hawtin ou Paco Osuna.