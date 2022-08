Neopop e Viana são sinónimos de música de dança

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:32 Facebook

Festival Neopop celebra 15 anos e quer entrelaçar-se cada vez mais com a cidade. Entre esta quarta-feira e sábado há mais de 60 atuações em dois palcos. Esperadas 20 mil pessoas.

A maior fatia de música de dança do grande bolo de festivais de verão está de volta a Viana do Castelo, cidade elevada a "capital internacional do tecno" em 2018. Deve-o em boa parte ao Neopop, que na sua 15.ª edição traz mais de 60 atuações ao recinto instalado entre o Forte de Santiago da Barra e os estaleiros da foz do Rio Lima.

Pelos dois palcos - Neo Stage e Anti Stage - irão passar gurus e emergentes, propostas estabelecidas e aventuras do underground, um contingente de portugueses e DJ da Sibéria a Barcelona. Cerca de vinte mil pessoas são esperadas num ano em que se pretende aprofundar a simbiose entre a cidade e o festival.