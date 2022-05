Neopop Festival está de volta a Viana do Castelo

Margarida Cerqueira Hoje às 16:45 Facebook

Jeff Mills, Peggy Gou ou Honey Dijon são alguns das mais de duas dezenas de artistas já confirmados para a edição deste ano do Neopop Festival, de regresso após uma paragem de dois anos.

Depois de dois anos de pandemia que impossibilitaram a realização de festivais, o Neopop Festival regressa a Viana do Castelo.

O mais emblemático festival de música eletrónica decorrerá entre os dias 10 e 13 de agosto, altura em que celebra 15 anos de existência.

O recinto, localizado entre o Forte de Santiago da Barra e os estaleiros da foz do Rio Lima, acolherá artistas como Peggy Gou, Richie Hawtin, Honey Dijon, Jeff Mills, The Blessed Madonna, Solomun, Cobblestone Jazz live, Amelie Lens, Loco Dice, Dax J, entre outros.

Ao forte cartaz juntam-se "as riquezas históricas, gastronómicas e paisagísticas de uma região cheia de caráter, moldada pela presença da serra e do mar, com praias de eleição e paisagens de cortar a respiração".

Os bilhetes adquiridos em 2020 e 2021 mantêm-se válidos para esta edição.

O passe geral custa 105 euros.