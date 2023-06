Netflix confirma segunda temporada de "Rabo de Peixe"

JN com Lusa Hoje às 12:13, atualizado às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Netflix anunciou, esta quinta-feira, que vai haver uma segunda temporada da série portuguesa "Rabo de Peixe".

"A travessia ainda não acabou. O 'fave' português de todos nós vai regressar para a segunda temporada", escreveu a plataforma de streaming numa publicação nas redes sociais.

PUB

Estreada a 26 de maio, a primeira temporada de "Rabo de Peixe" foi produzida pela Ukbar Filmes e realizada pelos portugueses Augusto Fraga e Patrícia Sequeira. Foi a série mais vista em Portugal e alcançou o sétimo lugar no top 10 mundial, tendo-se tornado na primeira série portuguesa na lista das 10 séries de língua não inglesa mais populares.

"Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente", afirmou o realizador, citado num comunicado da Netflix.

A segunda temporada, cujo calendário de produção não foi ainda divulgado, "é uma oportunidade incrível de continuar o trabalho feito, mas também de reafirmar o potencial das séries portuguesas dentro e fora de portas", afirmaram os produtores Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola, da Ukbar Filmes, no mesmo comunicado.

"Rabo de Peixe" é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de "Glória", de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, com produção da SPI e estreada em novembro de 2021.

A história parte de um acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

Na série, os quatro amigos são interpretados por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, mas entram ainda outros nomes como Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Pêpê Rapazote e Adriano Carvalho.

Além de Augusto Fraga, no núcleo duro de trabalho desta série estiveram ainda o montador Marcos Castiel e o diretor de fotografia André Szankowski.

"Rabo de Peixe" foi um dos dez projetos vencedores de um concurso de argumento promovido pela Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual.