Netflix disponibiliza videojogos a partir de 2022

Aposta inicial deverá passar pela adaptação de conteúdo próprio.

Em 2022, a plataforma online de streaming e produtora de filmes e séries Netflix vai passar a disponibilizar videojogos. À frente do projeto de expansão de atividades da empresa com sede em Los Gatos, Califórnia estará Mike Verdu, que já passou pela marca de jogos eletrónicos Electronic Arts, onde trabalhou na área do gaming para dispositivos móveis, e que se encontrava atualmente no Facebook, tendo ao seu cuidado a transposição de jogos e outros conteúdos para equipamento de realidade virtual. Verdu assumirá funções de vice-presidente para o desenvolvimento nesta área de entretenimento.

Num artigo publicado a 14 de julho pela agência noticiosa Bloomberg, uma fonte não identificada diz que, pelo menos para já, a Netflix não aumentará tarifas devido à inclusão de videojogos no catálogo.

Ainda segundo a "Bloomberg", a notícia da expansão dos negócios da Netflix levou a uma subida de 2,8% no valor das ações da empresa.

Analistas preveem que a estratégia da Netflix no domínio dos jogos passe pela adaptação de conteúdos dramáticos próprios. Até agora, a chegada de séries como "Stranger things" aos videojogos passou pelo licenciamento dos direitos a outras empresas.