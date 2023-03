New Order no Porto: Primavera Sound faz anúncio surpresa

JMG Hoje às 16:04 Facebook

Grupo de "Blue monday" New Order vai atuar no dia 10 de junho no Primavera Sound Porto, no Parque da Cidade. Festival é de 7 a 10 de junho.

No dia em que "Blue monday" faz exatamente 40 anos que foi lançado - é o single que mudou a vida do "grupo anteriormente conhecido como Joy Division", um sucesso de música alternativa de dança com um novo padrão vibrante de bateria eletrónica que provou ser comercialmente imparável -, o Festival Primavera Sound Porto anunciou, de surpresa, a vinda ao Porto do quarteto de Manchester formado no início da década de 1980 por Bernard Sumner e que se ergueu das cinzas da morte de Ian Curtis.

Os New Order, que visitaram Paredes de Coura em 2019 e esgotaram o festival minhoto, vão agora atuar no Porto no sábado de 10 de junho, o mesmo dia dos seu compatriotas de britpop Blur.

O Primavera Sound Porto, que regressa este ano ao formato original de quatro dias, de 7 a 10 de junho, no Parque da Cidade do Porto, já havia anunciado o cartaz que tem como nomes fortes Kendrick Lamar, Baby Keem, Rosalía, Pet Shop Boys, Sparks, Darkside, NxWorries, Halsey, Bad Religion, Yves Tumor ou Pusha T, num total de mais de 70 bandas.

O passe geral para os quatro dias do festival custa agora 170 euros, com opção de passe VIP por 250 euros. Os bilhetes individuais para um só dia ficam por 70 euros.