NewsMuseum abre portas a visitas de estudo guiadas â distância

O NewsMuseum, em Sintra, vai disponibilizar visitas guiadas e interativas para as escolas, através de videoconferência, num formato que se adapta às atuais condições de ensino, motivadas pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o museu, dedicado ao jornalismo, media e comunicação, explica que o "NewsMuseum @Zoom para Escolas é um programa de e-learning que marca a reabertura de portas dos serviços educativos", adiantado que este estará "disponível já a partir de maio e ainda a tempo de integrar o plano de aulas do 3.º período escolar, no registo #EstudoEmCasa.

O programa #Estudo em Casa foi uma das respostas encontradas pelo Governo para manter as adulas à distância durante a pandemia da covid-19, que, segundo dados divulgados hoje, provocou 989 mortos em Portugal.

Os visitantes serão recebidos através do 'zoom' pela coordenadora dos serviços educativos do NewsMuswum, Elsa Luís, e conduzidos "numa visita imersiva e interativa pelas grandes narrativas que marcaram Portugal e o Mundo nos últimos 120 anos", durante a qual terão uma visão mediática de momentos como o afundamento do Titanic, a II Guerra Mundial, o grande duelo Mário Soares-Álvaro Cunhal e as guerras do Golfo.

"Num registo de aula virtual participativa, [os alunos] são ainda convidados a participar em direto, lendo o comunicado do MFA na madrugada de 25 de Abril de 1974 ou fazendo a reportagem do casamento real de Kate e William na News TV", refere o comunicado.

A visita, que tem a duração de uma hora, termina com os alunos a poderem testar os seus conhecimentos e a criarem uma primeira página de jornal.

Elsa Luís refere que o novo programa, que será adaptado aos diferentes níveis de ensino desde o 5.º ao 12.º ano, "ultrapassa a barreira da distância física e aproximando as crianças e jovens numa experiência educativa relevante e diferenciadora: virtual, personalizada e divertida".