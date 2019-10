Ney Matogrosso, o camaleão sem medo

Filipa Silva Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camaleão muda de pele, mas não de corpo e nele, aos 78 anos, Ney Matogrosso mantém intacto o ADN. "Bloco na Rua", o seu novo espetáculo, estreado em janeiro no Brasil e apresentado para a semana em Portugal, é mais um dessa linhagem que cruza liberdade e irreverência, e que não evita uma leitura política.

A Portugal, Ney Matogrosso trará aos coliseus do Porto (dia 3, domingo) e de Lisboa (dias 5 e 6, terça e quarta) um espetáculo para o qual promete "diversão" perante um público que o acarinha desde que por cá se estreou em 1983, porque "sempre esteve muito aberto" à sua música, à sua personalidade artística.

O novo espetáculo, frisa na conversa telefónica que manteve com o JN a partir do Brasil, "não é de reclamação". "Embora pareça que estou falando de um assunto, passo por tudo com muito humor, muita ironia", conta.