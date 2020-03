Hoje às 21:11 Facebook

Os concertos de Nick Cave, Bon Iver e Yes foram adiados. Adiados e não cancelados, assegura Álvaro Covões.

A produtora Everything is New confirmou, esta quarta-feira, o adiamento dos concertos agendados para o mês de abril.

Em causa estão os concertos de Nick Cave (dia 19), Bon Iver (dia 15), ambos na Altice Arena, em Lisboa. Mas também o concerto dos Yes (dia 24), no Campo Pequeno, ficou adiado.

A promotora Everythings is New, está a tentar arranjar novas datas para os concertos.