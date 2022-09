Nick Cave foi o centro das atenções no último dia de Kalorama

Tiago Rodrigues Alves Ontem às 23:26 Facebook

Nick Cave foi cabeça de cartaz e o centro das atenções do último dia de MEO Kalorama. Pela primeira edição do festival passaram 112 mil pessoas que tem já edição assegurada para 2023, em Lisboa.

Quando Nick Cave surgiu no palco, ainda grande parte do público estava a descer a encosta depois de uma fantástica e muito desinibida prestação de Peaches no outro palco. Na pequena plataforma à frente do palco, quase bem em cima do público, Nick Cave arrancou com "Ready For Love" no seu jeito de pregador dos blues.

Aos 65 anos, o australiano continua a pôr todo o empenho na sua performance, marcando cada sílaba como se fosse a última, olhando o público olhos nos olhos e dando-lhe as mãos. Lá atrás os Bad Seeds forneciam -lhe a quente cobertura musical para as suas revelações.

Seguiu-se "There she goes my beautiful world" e ainda havia muito concerto para vir.

A organização anunciou este sábado que a edição de 2023 está marcada para os dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Será em Lisboa, mas não é certo que voltará ao Parque da Bela Vista. Pelo recinto passaram 112 mil festivaleiros, 32% das quais estrangeiras e oriundas de mais de 50 países.

Em jeito de agradecimento aos pioneiros, a organização disponibilizou aos presentes a compra de um passe para a edição de 2023 por um preço especial de apenas 95 euros.