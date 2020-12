Nick Cave já não vem a Portugal em maio

07 Dezembro 2020 às 14:29 Facebook

A digressão de Nick Cave, que passaria por Portugal em maio do próximo ano, foi cancelada.

Primeiro foi adiado; agora, está mesmo cancelado.. O regresso de Nick Cave a Lisboa (Altice Arena, 24 de maio), no âmbito da digressão dos Bad Seeds, já não vai acontecer.

"É com grande desilusão que anunciamos que a digressão de Nick Cave and the Bad Seeds fica sem efeito, devido à covid-19. A complexidade e a dimensão da digressão que tínhamos planeado, aliadas à incerteza quanto à pandemia, significa que não podemos garantir que os concertos aconteçam".

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo próprio artista, mas também pela promotora Everything is New. Quem tinha previamente adquirido bilhete, pode solicitar o reembolso a partir de sexta-feira, dia 11 deste mês.