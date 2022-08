Nicki Minaj conquista o primeiro lugar na Billboard e solidifica o seu reinado

Iara Macedo Hoje às 17:07 Facebook

Com um repertório já conhecido por fazer história, a rapper Nicki Minaj alcança um novo marco nos seus 12 anos de carreira na indústria da música, conquistando o primeiro lugar da Billboard Hot 100, com o seu novo single "Super freaky girl".

Não é a primeira das suas músicas a assegurar o topo da tabela - tendo conseguido anteriormente com "Trollz", junto com 6ix9ine, e com "Say so", em colaboração com Doja Cat, ambos em 2020 -, mas é sim a primeira que consegue este posicionamento com a artista a solo.

O lançamento de "Super freaky girl", além de registar 21.1 milhões de streams e 89 mil downloads na sua semana de estreia, conseguiu dar a Nicki Minaj o recorde de primeira rapper feminina a alcançar a primeira posição da Billboard, desde Lauryn Hill, com "Doo wop (that thing)", em 1998.

A par destas distinções, o tema fez ainda de Minaj a primeira artista feminina a estrear o número 1, em 2022, a primeira mulher rapper a conquistar o topo, mais do que uma vez, e a primeira mulher rapper a chegar ao primeiro lugar sem um vídeo.

Alicerçado ao célebre single "Super freak" do músico r&b Rick James, lançado em 1981, Nicki Minaj suplanta o fenómeno musical de Harry Styles "As it was", que passa agora a ocupar o segundo lugar. Em terceiro lugar está Lizzo com "About damn time", e em quarto Beyoncé com "Break my soul" e em quinto Kate Bush com a música "Running up that hill (a deal with god)", tornada um sucesso graças à última temporada da série da Netflix "Stranger things".

E é então com este feito de "Super freaky girl" que, agora mais do que nunca, Minaj é uma das mais bem pagas artistas do hip-hop nos EUA solidificando o seu título como a "rainha do rap".