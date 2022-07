Nível de escolaridade é principal factor no consumo de cultura

JN Hoje às 10:47 Facebook

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva estará, esta segunda-feira, no Festival Oeiras Ignição Gerador, um fórum de discussão sobre a cultura após o início da pandemia. No dia de hoje será apresentado o Barómetro da Cultura 2022, da Associação Gerador.

Para esta reflexão de três dias foram convidados para o auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, autores, pensadores e decisores de várias áreas que integram painéis de conversas, masterclasses, apresentações, concertos, performances, entre outras experiências.

Segundo dados avançados pela TSF, o Barómetro demonstra que a cultura está presente na vida dos portugueses. Mas há grandes diferenças entre regiões, na satisfação com a oferta cultural. Os moradores do Litoral Centro são os mais insatisfeitos com a oferta cultural disponível.

O Litoral Norte é onde vive a maioria das pessoas satisfeitas com a oferta cultural, na sua área de residência, com uma diferença de quase 50 pontos percentuais relativamente ao Litoral Centro.

O coordenador da plataforma Gerador, Tiago Sigorelho, confessou-se surpreendido, em declarações à TSF, já que o interior do país tem, em números absolutos, menos acesso à cultura, mas a população não sente que é insuficiente.

Nos dados do barómetro : 67,5% dizem que a cultura está muito presente nas suas vidas, e 100% dos entrevistados consumiram alguma forma de cultura, no último ano.

O nível de escolaridade é o principal fator influenciador no consumo de cultura e participação em iniciativas culturais, seguido do bem-estar financeiro e emocional.

Mais de metade dos inquiridos prefere práticas culturais gratuitas e que não implicam deslocações.

Cerca de 70% dos inquiridos consideram que a cultura tem um papel mais próximo da educação, enquanto apenas cerca de 30% a consideram entretenimento.

O barómetro indica ainda que 75% dos portugueses defendem um aumento da fatia do orçamento do Estado para a Cultura.

Personalidades prediletas

Entre os artistas prediletos dos portugueses: Ruy de Carvalho é o ator mais nomeado e José Saramago é o escritor preferido. Na música, a banda mais destacada são os Xutos e Pontapés, e Ricardo Araújo Pereira é o humorista com mais sucesso.

70% dos entrevistados não consegue nomear um artista plástico ou realizador português. Mas, para os restantes 30%, Joana de Vasconcelos é a mais referida dos artistas plásticos e Manoel de Oliveira o realizador mais nomeado.

Para o Barómetro, foram feitas 1200 entrevistas online, entre os dias 22 março e 19 de abril deste ano. O passe de três dias para o festival custa 15 euros para o público em geral e 9 euros para os residentes em Oeiras.