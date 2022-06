No 10 de junho, 48 artistas recriam o Painel do Mercado do Povo de 1974

"48 artistas, 48 anos de liberdade" é o nome da peça que será criada nos jardins do Maat, uma intervenção mural coletiva que junta gerações. A ação inclui-se nas Festas de Lisboa e nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

O 25 de Abril só assinala os 50 anos em 2024 mas as comemorações já arrancaram. No Maat, em Lisboa, o Dia de Portugal é este ano palco e sinónimo de uma festa que pretende marcar 48 anos de democracia e unir várias gerações de artistas num espírito de entreajuda e colaboração em torno de objetivos comuns, como a celebração da arte e da liberdade para a expressar.

Inserido no programa dos 50 anos da Revolução dos Cravos, 48 artistas juntam-se, este 10 de junho, nos jardins do museu em Lisboa. O objetivo é reinterpretar, ao vivo e com música a acompanhar, o Painel do Mercado do Povo, com 24 metros de comprimento e três de altura. A criação da peça acontece ao longo de toda esta sexta-feira, entre as 10 e as 22 horas, estando o público convidado a assistir. É um dia de festa: há programação musical pensada pelo Festival Iminente, bancas de comida de rua de várias comunidades, breaking battles e atuações de Juana na Rap e PRÉTU Xullaji.