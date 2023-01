No carro com o Ministro da Cultura

À margem do périplo "Cultura pela inclusão" que levou o ministro da Cultura a vários locais da cidade do Porto, Pedro Adão e Silva acedeu a dar uma breve entrevista ao JN, sobre os temas que têm agitado a vida cultural da cidade e também do país, num percurso de carro.

Uma das prioridades desta legislatura na Cultura são os museus nacionais, inseridos num dos eixos do património que o Governo assinalou como sendo prioritário. Pedro Adão e Silva garantiu ontem, a reabertura total do Museu Nacional Soares dos Reis, único no Porto, para o primeiro trimestre de 2023, assegurando que já visitou as obras.

O Coliseu Porto que terá no final deste mês de janeiro, uma nova direção, desta feita escolhida pela Câmara municipal do Porto continua a ter como destino final a concessão do espaço que permita as obras de reabilitação necessárias, assim o defendeu o ministro que garante estar em total convergência com o autarca do Porto, Rui Moreira, nesta temática.

Sobre a Casa da Música, neste momento com uma comissão de acompanhamento, Pedro Adão e Silva, garantiu ao JN estar a seguir a situação com particular atenção, tendo dado um sinal claro com a sua nomeação do músico Mário Barreiros. Segundo o próprio é necessário pensar o "modelo de governação" desta instituição única no país.

Os apoios sustentados da DGArtes, tema quente de todas as legislaturas da Cultura continuam a ser escudados pelo ministro com o aumento de recursos e de estabilidade que diz ter conferido ao setor. E diz existir uma confusão sobre o que foram os apoios da pandemia e os apoios sustentados do ciclo anterior.

Ainda assim o governante, admite repensar os modelos concursais levantando a hipótese do desfasamento dos apoios bienais e quadrienais e de mecanismos para garantir o apoio automático a entidades que já foram apoiadas em concursos anteriores.