No centenário de Pier Paolo

A par dos filmes em sala, ainda pode ver "Pasolini", de Abel Ferrara, na RTP Play.

No centenário do nascimento de Pier Paolo Pasolini, estão a chegar a várias salas do país algumas das grandes obras-primas do cineasta italiano, em sublimes cópias restauradas. Em complemento, pode ainda ver, na RTP Play, o filme que Abel Ferrara fez sobre o realizador.

Pasolini manteve sempre uma relação, no seu cinema, com o transcendente e o religioso. No cinema de Ferrara, a culpa e o castigo, a presença ou ausência de Deus é também tema recorrente. E se Pasolini tem entre os seus maiores títulos "O Evangelho segundo São Mateus", Ferrara também fez o seu "Maria Madalena".

Estamos pois conversados sobre a legitimidade de Ferrara assinar um filme sobre Pasolini. Mas há muito mais. Abel Ferrara, natural do Bronx, trocou Nova Iorque pela Roma onde Pasolini viveu grande parte da vida e onde foi assassinado, em 1975, aos 53 anos, num cobarde e brutal ataque homofóbico.

Além disso, Ferrara tomou como seu alter ego Willem Dafoe, o Jesus de "A última tentação de Cristo", de Martin Scorsese, sendo ainda claro que, no "Tommaso", de Ferrara, Dafoe interpreta na realidade o "papel" de Abel - o realizador não podia ter nome mais bíblico. E é com simples mas eficazes retoques que Dafoe "é" agora Pier Paolo. Matéria mais que suficiente para vários estudos psicanalíticos.

Mas é de "Pasolini" o filme que aqui importa. Longe do convencional relato biográfico, o filme apanha Pasolini entre a preparação da estreia de "Salo ou os 120 dias de Sodoma", que mesmo no Portugal pós-Abril reacendeu o estigma da censura, o lançamento de um dos seus livros e a escrita do que teria sido o seu próximo filme.

Acompanhamos então as deambulações de Pier Paolo pela sua Roma, a prossecução dos seus fantasmas sexuais, a relação com Ninetto Davoli, com a mãe e com Laura Betti, uma das suas atrizes fetiche, numa saborosa recriação de Maria de Medeiros, uma famosa entrevista onde refere, de forma premonitória, que "estamos todos em perigo". Um excelente complemento para os filmes de Pasolini que percorrem o país.

