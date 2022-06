No Coliseu dos Recreios, o princípio do fim de John Cleese

João Antunes Hoje às 10:54 Facebook

Espetáculo de despedida do comediante britânico foi por duas vezes adiado devido à pandemia.

"É a última oportunidade de me ver antes de morrer". É assim que John Cleese, membro dos Monty Python e criador e protagonista de "Fawlty Towers", hoje com 82 anos, denomina a digressão do seu "one man show" que passa agora por Portugal. O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, acolhe-o em seis datas a partir desta sexta-feira e até dia 9.

Dotado de um impressionante porte, medindo segundo algumas fontes 1,96 metros, Cleese utilizou sempre o humor físico como uma das maiores armas para nos fazer rir, além de uma inimitável dicção, de uma capacidade única de debitar texto e de o fazer sem se rir, sem uma expressão sequer, o que acentua a hilaridade da situação.

John Marwood Cleese nasceu a 27 de outubro de 1939, na região de Somerset, no Reino Unido. Apesar de bom nos estudos e no desporto, o humor foi sempre a sua paixão. Em Cambridge, onde conseguiu entrar, apesar de oriundo de famílias modestas, dedicou-se mais ao grupo de comediantes Footlight do que aos estudos de Direito.

Foi aí que se cruzou com um dos membros dos futuros Monty Python, Graham Chapman, vindo a conhecer o único não britânico do grupo, Terry Gilliam, no período em que viveu e trabalhou nos Estados Unidos como jornalista. De regresso a Inglaterra, começou a aparecer em programas radiofónicos, depois em séries televisivas, ao lado de gente como Marty Feldman e da restante equipa com quem vem a formar os Monty Python: Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin.

De 1969 a 1974 os Monty Python produziram uma delirante série de televisão, objeto de culto para várias gerações. Cleese abandonara em 73, mas regressou sempre para os filmes do grupo: "Monty Python e o cálice sagrado", "A vida de Brian", "O sentido da vida".

Com os diversos Python a construírem carreiras próprias, Cleese reconstruiu-se ao criar e interpretar outra série lendária, "Faulty Towers", no papel do antipático proprietário de um pequeno hotel de província, fazendo sempre a vida negra ao pobre empregado espanhol, Manuel.

John Cleese não mais parou. No cinema, do inesquecível "Um peixe chamado Wanda" a aparições em séries como Harry Potter ou James Bond, dando o corpo ou apenas a voz a tantas personagens, fez e continua a fazer como ninguém justiça à expressão "humor britânico". Para ver ao vivo, entre nós, a partir desta noite.

Seis atuações, salas lotadas, vários percalços

Ainda antes do primeiro confinamento, o anúncio da realização de cinco espetáculos em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, entre 3 e 7 de maio de 2020, originou uma corrida aos bilhetes, que logo esgotaram. Anunciada depois para junho do ano passado, a digressão foi de novo adiada, tendo finalmente início esta sexta-feira, numa data entretanto adicionada, a que se seguem os cinco espetáculos previstos, nos próximos dias 5 a 9. São seis presenças quase consecutivas em palco.