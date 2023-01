No dia mais triste do ano, eles são incapazes de parar de rir

Catarina Ferreira Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Blue Monday Festival junta no Porto centenas de adeptos dos géneros lindy hop e blues. A grande maioria são estrangeiros. O festival começou na quinta e dura até domingo.

As grandes paixões têm algo imperscrutável, a ciência explicará que é um aumento da dopamina. Mas quando a portuguesa Joana Rodrigues conta que ficou "sem joelhos" e foi incapaz de parar, e o dinamarquês Emil Efferbach diz não conseguir parar de rir, mesmo "quando é o dia mais deprimente do ano" e que estará durante "quatro dias sem dormir", percebemos que o assunto é muito sério.

Estes sintomas são comuns aos quase 300 participantes do Blue Monday Festival, que arrancou na quinta e decorre até domingo no Ateneu Comercial do Porto, onde, imbuídos desta paixão, se reúnem para dançar e ouvir muito boa música. O certame dedicado ao blues e ao lindy hop, tem agora a segunda edição.

PUB

A estreia devia ter sido em janeiro de 2021, como explica ao JN Miguel Albuquerque, da organização, mas o calendário pandémico empurrou-os para maio.

O conceito mistura festival e "exchange" ou seja: "Dançar, passear e conhecer pessoas". E no conceito de festival, "tem a dinâmica das festas com live bands e aulas durante o dia", formações para que foram convidados professores de lindy hop e de blues, de Itália e de Inglaterra.

Público com 80% de estrangeiros

A grande maioria, uma fasquia de 80% de participantes, são estrangeiros: França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Brasil são os países mais representados. Munidos de sapatos de dança de couro, para poderem "deslizar sem lesões", e de roupas vintage, muito condizentes com a icónica arquitetura do edifício do Ateneu, atiram toda a ambiência para uma cinematográfica experiência.

Em simultâneo funcionam duas salas, uma dedicada ao lindy hop e outra ao blues, onde decorrem alternadamente concertos ao vivo e sets de DJ.

Javier Turan, madrileno aficionado há mais de dez anos, assegura, ataviado no seu elegante colete, que o Blue Monday Festival "é uma das referências do circuito europeu". A razão é essa exata especificidade de combinar os dois géneros: "Muitas vezes, as cenas de lindy hop e de blues funcionam de forma separada".

Quando os impactantes 24 Robbers, banda de swing de Lisboa inauguraram o concerto, já madrugada de quinta-feira, Carmen Abello, catalã de meia idade num vestido rosa fúcsia, atira ao francês Damien Moreau: "É agora ou nunca". Ele não tem dúvidas: é agora. Agarrados pelas mãos, os dois deslizam no chão de madeira desenhando o frenético ritmo do coletivo lisboeta.

"Toma o meu par, ele é incrível"

Os pedidos e as recusas para dançar não representam nenhum melindre na comunidade. Se não dançar agora, dança na próxima, o importante é a partilha. "Toma o meu par, ele é incrível, um excelente professor", conta Ana Santos, uma das portuguesas presentes.

Antonella e Alessandro Romano, em trajes de inspiração marinheira, vieram de Milão e só querem dançar entre si. "Fazemos três a quatro festivais por ano e aproveitámos para meter férias ao mesmo tempo", dizem sempre a sorrir. Apesar do concerto de PTJ Blues, a decorrer na sala superior, também ela toda em tons de azul, ter um caráter por vezes mais soturno, toda a gente sorri o tempo todo.

O final acontece com mãos abertas a abanar e o cumprimento final consiste em dar "high five" com as duas mãos. A paixão pela dança é uma armadilha: madrugada alta, os pares são incapazes de parar de dançar.