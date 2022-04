No encalço do artista que faz do mistério a sua maior obra de arte

Alfândega do Porto recebe até 4 de setembro a ambiciosa exposição "Banksy: Genius or vandal?"

(Per)seguimos Banksy pelos apertados corredores e labirintos da Alfândega do Porto como um detetive em pleno encalço de um qualquer assaltante: com a ilusão de que estamos perto de alcançá-lo. A suspeita demora apenas até ao instante em que, na obra seguinte, o controverso artista inglês aponta numa direção oposta, baralhando o visitante que acreditava ter deslindado o mistério em torno da sua identidade ou, pelo menos, da verdadeira essência do seu trabalho.

Mestre do disfarce, Banksy vai-se metamorfoseando por sucessivas vezes ao longo de "Genius or vandal?", exposição patente até 4 de setembro que reúne 70 obras, entre peças originais, esculturas, instalações, vídeos e fotografias.

Nessas reinvenções e desdobramentos permanentes, encontramos, claro, o artista de rua que começou por fazer-se notar no início da década de 1990 através de inventivos grafitis que começaram a espalhar-se pelas ruas da Bristol natal.