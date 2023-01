No escurinho do cinema para fazer novos amigos

Catarina Ferreira Hoje às 19:48 Facebook

Indie Júnior Porto, que termina este domingo, teve sessões de colo para bebés e crianças em idade pré-escolar. Sessões esgotaram no Coliseu Porto

O Indie Júnior - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil remata hoje, domingo, a sua 7.ª edição no Porto. Se durante a semana o certame direciona a programação para as escolas, no fim de semana a agenda é vocacionada para o público familiar. No Coliseu Porto, na manhã deste sábado, decorreram três sessões de cinema de colo. Esgotaram, foram animadas e repetem hoje.

À entrada, o som de passarinhos é cortado por umas simpáticas vozes - "Olá, olá", repetem efusivamente os espectadores sub-três anos que pululam pela sala do Novo Ático. Uma tenda gigante alberga almofadões e mantas para aquecer os mais pequenos, mas são os pais que lhes dão mais uso.

A luz da sala, muito baixa, é cortada por projeções laranja num padrão de bolas, como a entrada de uma qualquer instalação de Yayoi Kusama. Há também luzes psicadélicas intermitentes que piscam amiúde, em rosa e azul.

Uns ténis com luzes são garantia de ascensão social nestas faixas etárias. Eles estão ali para socializar e fazer amigos, o escurinho do cinema é só a desculpa que os pais insistem em registar para a posteridade. Quanto mais acessórios, mais possibilidades de interação.

Noa, dois anos, cabelos loiros atados num laçarote, está pronta para fazer amigos. Não se senta nem um segundo, quer brincar e interagir, tem uma curiosidade imensa. Quer ver o ecrã, de onde sai o som e quem são os outros intervenientes da festa que incita a dançar. O pai, Huderson Alves, conduziu desde Oliveira de Azeméis para a trazer até ao Indie Júnior. O ritual repete-se todos os fins de semana: "Como ela não está na creche, todas as semanas procurámos eventos culturais para que ela possa interagir com outras crianças", conta ao JN.

E a pequena é a rainha da socialização, dança com a música dos filmes e incita os outros, fala sobre a triste história de "Luce e o Rochedo" (animação franco-belga), e dá abraços desequilibrados ao pai enquanto vê a animação do "Ursinho Silencioso" (produção letã) fazer o mesmo.

Henrique, dois anos, rebola, lambuzando de beijos a irmã, que quer um biberão. Faz um riso ensaiado quando vê ratos e gatos amigos em "Cat" (animação alemã).

Joana Santos e Sara Alves são as "melhores amigas", os seus filhos têm oito e 13 meses. O mais pequeno adormeceu depois da hercúlea tarefa de tirar uma meia; o mais velho está petrificado com o pequeno ecrã. As mães, de Ermesinde, já os levaram a atividades de teatro e música para bebés. Sara explica: "Tentamos sempre vir a estas atividades, porque como eles ficam com os avós é bom estarem com outras crianças". Não sabemos como se tornaram amigas, mas foi seguramente numa oportunidade como esta, isto é, de coração aberto.

Matiné dançante marca hoje o fim da festa

A fórmula de encerramento de um festival tem de integrar uma grande festa, mesmo quando o público alvo passa pelas faixas etárias mais baixas.

Para encerrar o Indie Júnior Porto, decorre este domingo, a partir das 17.30 horas, no Batalha Centro de Cinema, uma matiné dançante para crianças a partir dos três anos.

De manhã, a partir das 10.30 horas, além das sessões de colo, haverá também uma oficina de animação de recortes. Esta formação decorre no Museu Nacional Soares dos Reis para crianças a partir dos cinco anos.