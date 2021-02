Helena Teixeira da Silva Hoje às 11:11 Facebook

Um livro essencial, uma guinada musical que pode ser reconciliação, um bailado clássico transformado em hip hop, um filme que é um desgosto ​​​​​​​e uma entrevista impressionante a Damien Hirst.

Bernardine Evaristo é mulher, é negra, é anglo-nigeriana, é feminista, é escritora, é professora. Tem 62 anos, vive em Londres e escreveu talvez um dos melhores livros dos últimos anos sobre as diferenças sociais, raciais, sexuais. Agora, no século XXI.

"Rapariga, mulher, outra", editado em Portugal pela Elsinore, figura no Top 20 dos livros preferidos de Obama, ganhou o Booker Prize em 2019 e foi considerado o livro de ficção do ano para o British Book Awards. Há só uma razão para não termos ouvido falar exaustivamente deste livro sobre 12 mulheres negras que todos as pessoas brancas e negras deviam ler: o Booker que assinala a primeira mulher negra a ser distinguida com o prémio foi partilhado com a canadiana branca Margaret Atwood, pelo livro "Os Testamentos". Em certo sentido, uma ofuscou a outra. É preciso estar atento à literatura negra britânica, dali estão a sair muitas vozes novas.

Há um imaginário segundo o qual os bem comportados gémeos Dessner dos National fazem bullying ao instável mas carismático Matt Berninger. Isso terá criado em algum público que segue a banda do Ohio sentimentos mistos de proteção em relação ao vocalista e de curiosidade sobre Bryce e Aaron Dessner, os irmãos compositores e guitarristas que parecem estar sempre em tensão.

No ano passado, quando Bryce deu uma perninha no novo trabalho de Taylor Swift, muitos de nós terão pensado, com legitimidade: Era isto?! Sucede que Bryce Dessner acaba de anunciar o lançamento de um álbum de música clássica, "Impermanence/Disintegration", e calou-nos. O disco, tocado pelo Australian String Quartet, inclui um arranjo de cordas de "Another World" de ANOHNI (saudades de quando era Antony Hegarty) e é exatamente isso, um enorme shut up! Aqui, "Impermanence", para a Sydney Dance Company:

Por falar em companhias de dança, a RTP2 vai exibir este sábado o ultra estafado Quebra-Nozes em versão street dance. O responsável é o bailarino e coreógrafo sueco Fredrik Rydman, da Bounce Streetdance Company, que conseguiu transformar em hip hop o clássico bailado de Tchaikovski.

"A história recontada por Fredrik Rydman traz-nos um príncipe bonito, ratos imundos, bonecos de doces estragados, o quebra-nozes com música R&B a sair pelos auscultadores e um traficante de órgãos, sempre impecavelmente vestido de smoking, que procura um coração jovem e forte para vender a um velho doente."

Outra história sobre um príncipe bonito foi contada por Sofia Coppola. O filme sobre um casal sobre o qual pende uma suspeita de traição estreou no final do ano passado nos subúrbios do cinema em que agora estreiam os filmes (este, na Apple TV) e, pensando bem, é estranho que pouco se tenha ouvido falar dele. Está agora explicado: "On the Rocks" é só a pior prestação de Coppola para a Sétima Arte. Nem cinema de autor, nem diálogos, nem história, nem banda sonora, nem nada. Ou quase nada. Bom, há sempre Bill Murray. Não chega para salvar aquelas duas horas, mas serve para matar saudades do ator.

Finalmente, uma entrevista ao idolatrado Damien Hirst publicada esta quinta-feira no Guardian. "Estamos no fio da navalha, entre a vida e a morte", diz o artista britânico, qua acaba de inaugurar a obra "Temple" (uma estátua com seis metros de altura, pintada com um homem sem pele para mostrar os órgãos), em St Moritz, na Suíça.Nesta conversa, via Zoom, ele explica por que razão a pandemia nos roubou a esperança, por que razão gosta de Banksy ou ainda porque é que considera que Picasso, que não era obcecado por sangue como ele, foi mais político na sua expressão artística.

"A ciência médica oferece-nos imortalidade em pequenas doses. E ainda assim, estamos confrontados com métodos medievais, de quarentena e confinamento, por um vírus que apanhou a comunidade científica distraída."