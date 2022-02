No grupo dos desalinhados, Mariza atua terça-feira à noite em Telavive

Comunidade artística dividida com o boicote cultural a Israel. Missiva com apelo também já tinha sido enviada a Conan Osíris por Roger Waters

A fadista Mariza protagoniza terça-feira, às 18 horas (20 horas locais) um concerto no Auditório Charles Bronfman, em Telavive, Israel. Um espetáculo que acontece depois de organizações nacionais e internacionais lhe terem solicitado que não o fizesse.

"O que lhe pedimos, pois, é que não ignore as vozes que lhe chegam e que cancele o concerto previsto para Israel e se junte a todos os que rejeitam o apartheid do Estado israelita e a todos os que defendem uma solução justa e pacífica para o povo palestino, nomeadamente o seu direito, igual ao de todos os povos, a ter o seu Estado próprio, viável e soberano, com Jerusalém Leste como capital, conforme as resoluções das Nações Unidas." Assim escreveu o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM).