No interior da mente criativa dos Beatles

Disney+ estreia esta quinta-feira "Get back", série documental com imagens inéditas da histórica banda de Liverpool.

Desde que, em 1987, realizou o primeiro filme, Peter Jackson conquistou quase tudo com que sonhava desde a meninice, do Oscar de melhor realizador aos sucessivos êxitos de bilheteira. O derradeiro sonho por concretizar cumpriu-se agora com o convite para realizar "Get back", série documental sobre os Beatles que o canal Disney+ estreia esta quinta-feira.

Fã dos "fab four" desde os primórdios da adolescência, o realizador da adaptação de "O senhor dos anéis" fala do seu envolvimento no projeto como uma "dádiva" e confessa-se "entusiasmado" agora que "chegou a altura para que o público em todo o Mundo possa vê-lo".