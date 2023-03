"No Irão, há uma grande divisão entre governo e sociedade"

João Antunes Hoje às 12:45 Facebook

Ali Abbasi fala de "Holy Spider", baseado num facto verídico ocorrido no Irão há cerca de vinte anos.

Nos anos de 2000 e 2001, a cidade santa de Mashhad, no Irão, foi atormentada por um assassino em série cuja "missão" era matar prostitutas que vendiam o seu corpo perto dos locais sagrados. "Holy Spider", rodado na Jordânia pelo iraniano Ali Abbasi, radicado na Suécia, acompanha uma jornalista que se deslocou à cidade para investigar o caso. Um papel que valeu a Zar Amir-Ebrahimi o prémio de interpretação em Cannes, onde estivemos a conversar com o realizador.

Como é que foi a reação na sala ao seu filme?

Fiquei até um pouco desapontado por ninguém ter começado aos gritos e saído da sala. Não sei bem explicar mas sentia-se uma certa atmosfera na sala. E para ser honesto consigo, acho que o meu trabalho está feito. Queria fazer este filme e mostrá-lo ao público por uma razão específica. E estou orgulhoso que o filme exista.

Qual era essa razão específica?

A minha missão em juntar este filme à história do cinema iraniano era desconstruir aquela estranha realidade paralela em que têm vivido nos últimos 50 anos. Está feito. Esse é para mim o maior prémio. Só por isso, estou feliz.

Que realidade paralela é essa de que fala?

Têm sido 50 anos de censura, subtil ou não subtil, mas muito bem aceite. É uma versão da vida no Irão onde as mulheres dormem vestidas, onde nunca mostram o cabelo. Nunca mostram o corpo. Não têm peito, nunca têm sexo. E de certa forma esta visão é aceite. Têm vendido milhões de bilhetes. Por estranho que pareça, ninguém coloca estas questões. Talvez eu pareça arrogante, mas acho que nós o fizemos.

O cinema iraniano tem toda uma tradição e os seus realizadores têm sido confrontados com essa censura...

Há sempre uma razão para não dizer o que o poder não quer que se diga. Há sempre uma razão para haver censura. Mas faz parte da cultura iraniana, talvez de toda a cultura do Médio Oriente, de ser muito metafórica. Isto é uma metáfora daquilo, aquilo é uma metáfora disto. E eu estou farto disso. Não há nada de metafórico na misoginia, nem na vida das prostitutas no Irão.

Até que ponto ainda se sente iraniano?

Até há vinte anos atrás eu era completamente iraniano. Agora tenho um pé na Escandinávia. Sinto que sou um híbrido cultural. Mas ainda conheço suficientemente a cultura, para poder falar dela. A mesma forma que posso falar da cultura na Suécia e na Dinamarca. Não tenho é estômago para legitimar a censura.

Até que ponto a história segue os eventos de há vinte anos atrás?

Li aquilo a que pude deitar as mãos. Falei com muita gente que esteve envolvida. Tentei ler o dossiê original, mas não me deixaram. A minha missão deixou de ser contar a história exata para uma história nela inspirada, em função das minhas necessidades dramáticas. Para lhe responder, não sei até que ponto é rigoroso, mas também não me interessa. Não estou a contar a história daquele tipo.

Qual acha que vai ser a reação no Irão?

Eu sou um otimista. Acho que deviam organizar um evento com passadeira vermelha em Teerão. Mas eles têm uma lista de tabus. Começa com o número, um, sexo. Número dois, mostrar o cabelo de uma mulher. Número três, nudez. Número quatro, má linguagem. Número cinco, uso de drogas. Começo a ver o filme e já passámos as cinco primeiras...

A censura vai decerto atuar, desta vez não escapa...

Com a censura é sempre um jogo de dar umas coisas e ganhar outras. O que me chateava era o Kiarostami dizer que a censura era uma espécie de ferramenta criativa para ele. Ele foi um grande realizador, um grande artista, mas o que ele dizia vai contra o meu temperamento. Contra o que penso e o que acho que devemos fazer.

Como era a sua vida no Irão?

Tinha uma vida muito confortável. Jogava ténis três vezes por semana. Ia jantar a bons restaurantes. No inverno ia esquiar. Tinha um bom nível de conforto. Também tinha sido bom ficar.

Ainda tem família no Irão?

Sim, os meus pais vivem no Irão.

O facto da história se centrar numa mulher é também uma influência dos tempos que vivemos, do #metoo?

Ao longo do tempo fui-me interessando menos pela personagem do assassino e mais do que está ao seu redor e na investigação. Quando a Zar entrou no projeto, com a experiência que tem, trouxe essa componente do #metoo. Mas não foi algo em que eu tenha pensado. Eu não sou muito de redes sociais. E o Irão há uns 100 anos que é um #metoo ao vivo.

Se a história se passasse hoje o assassino seria à mesma incensado como um herói?

Não se passaria da mesma maneira, em primeiro lugar porque a sociedade iraniana está muito diferente hoje. Toda a gente está ligada às redes sociais. Tenho um primo numa pequena aldeia que tem cinco contas diferentes. Quando o caso foi revelado, já o assassino tinha morto oito ou nove mulheres. Se fosse hoje, seria um fenómeno nas redes sociais. A mentalidade já não é a mesma. A sociedade iraniana está muito mais avançada. Há uma grande divisão entre o governo e a sociedade.

O facto da personagem feminina ser uma jornalista tem um significado especial?

Nos films, as personagens dos jornalistas são normalmente muito bidimensionais. Andam sempre à procura da verdade, por vezes é irritante, tão bons e justos que são. Nunca são de carne e osso. Por isso, espero que não apsse pela cabeça de ninguém que o facto dela ser jornalista seja uma metáfora para qualquer coisa. É apenas o trabalho dela.

Qual é a sua posição sobre a existência da pena de morte no Irão?

Tive o infortúnio de ver imensas imagens reais de execuções no Irão durante a minha pesquisa. E estou traumatizado. É difícil de ver. E o meu standard de coisas difíceis de ver é muito alto. Eu sou completamente contra qualquer tipo de pena capital. Não há nenhuma justificação para a violência de estado.

Mostrar aquelas imagens no seu filme é também uma forma de o dizer...

Apesar de tudo o que ele fez, de todas as atrocidades que cometeu, quando o trazem para o enforcar é como se estivessem a tratar de um animal. Sentimo-nos mal por ele. Durante a filmagem da cena, senti-me mal por ele. Há um detalhe no documento que vi em que é enforcado e depois vêm tirar-lhe os chinelos, os chinelos de prisioneiro. Fiquei paralisado. Não porque ele é o meu herói, mas porque não se trata assim um ser humano. Isso também contribuiu para que o transformassem num herói.

O "Boy from Heaven" passa-se no Egito mas foi rodado na Turquia, o seu filme passa-se no Irão mas foi rodado na Jordânia. É duro para si não poder filmar no seu país natal?

E por acaso são os dois filmes suecos, em termos de financiamento. O meu filme é muito iraniano, mas também muito internacional. Um filme produzido nestas circunstâncias pode continuar a ter uma identidade forte e um tema forte.

Como é que foram recebidos na Jordânia?

Só o facto de algumas pessoas da equipa terem viajado do Irão para a Jordânia já foi um caso, porque os jordanianos olharam para nós como espiões, como agentes internacionais. Mas permitiu-me criar a minha própria versão daquela cidade, Mashhad. Esta Mashhad não existe em mais lado nenhum a não ser em Holy Spider.