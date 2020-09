No laboratório de Victor Hugo Pontes

Catarina Ferreira Hoje às 10:34 Facebook

Victor Hugo Pontes abre a temporada do Teatro Viriato, em Viseu, esta sexta-feira, com a nova criação "Três Irmãos", com texto de Gonçalo M. Tavares.

A obra resulta de um encontro de vontades, o coreógrafo queria trabalhar com três intérpretes de idades diferentes, "um núcleo mais pequeno depois de "Drama" e "Margem", obras que tinham mais de 20 pessoas em palco", conta ao JN. Para o propósito escolheu Valter Fernandes com quem trabalha desde 2011, Paulo Mota de quem foi professor e é um intérprete" imensamente versátil no teatro e na dança, já tinha colaborado em "Zoo" e "Noturno"", e Dinis Duarte, "o mais novo que é um intérprete extremamente físico".

Com o escritor Gonçalo M. Tavares havia também uma promessa antiga de trabalharem juntos e numa troca de mails, com desejos de Boas Festas, acertaram, por fim, o desejado encontro criativo. Durante o confinamento, Victor Hugo Pontes assume que a sua criatividade hibernou, "estive demasiado preocupado com as questões legais e sanitárias e não conseguia ter tempo nem disposição para criar nada", mas, assim que lhe foi permitido trabalhar estava preparado e sabia exatamente o que queria.

" Não me interessava nada criar um trabalho sobre a pandemia, interessava-me trabalhar as relações de família", confessa.

"Os pais desapareceram e nesta relação de três irmãos, que se amam, admiram e odeiam, há sempre tensões muito potenciadas de quem é o naturalmente o primeiro, que sabe mais do que os outros. As marcas vão ficando na vida, quem se sacrifica mais pelos pais e aquele por quem os pais mais se sacrificaram", e esse processo passa para a coreografia que criou para o espetáculo.

No laboratório onde Victor Hugo Pontes trabalha habilmente e mistura a espaços, doses diferentes de dança e teatro, o processo decorreu desta vez, diferente - sim, ainda é possível de todas as outras. Victor Hugo Pontes enviou a Gonçalo M. Tavares um esqueleto de guião e palavras soltas que queria utilizar. O escritor criou um texto dramático que sem desvelar, Victor Hugo Pontes diz, talvez possa não ser falado.

Uma aposta a confirmar este fim de semana no Teatro Viriato.